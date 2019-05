Murió Sarita Corzo la que sería la mujer más longeva de Colombia

Sarita Corzo, la que sería la mujer más longeva de Colombia, falleció a sus 118 años a las 7:30 a. m. del pasado jueves de una muerte natural.

Según Maria Eugenia Cuesta directora del Asilo San Antonio de Barrancabermeja, Sarita Corzo llevaba cinco días presentando un estado de salud débil al punto de que ya no podía moverse. El jueves se despidió de este mundo tras sufrir una deficiencia cardíaca cuando se encontraba en el asilo.

"Ella fue feliz durante los 47 años que vivió con nosotros, disfrutó plenamente su cumpleaños hace un mes y medio y qué rico que disfrutó con nosotros y eso no se cambia por nada del mundo" indicó Cuesta.

La eucaristía será a las 10:00 a. m. en la capilla del asilo San Antonio y su cuerpo será sepultado en el cementerio de Barrancabermeja.

Aunque después de conocerse que la cédula que portaba Sara Corzo pertenecía a otra mujer que ya falleció, la registraduría no ha ratificado la identidad de esta mujer que se dice sería la mujer más longeva de Colombia con 118 años de edad.