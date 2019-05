Brutal golpiza a concejal por denunciar discoteca de Villa de Leyva, Boyacá

El concejal de 66 años José Gabriel Suárez Borrás, denunció ante el cabildo municipal y ante las autoridades de control y vigilancia, que una discoteca estaría funcionando sin los requisitos, pero además generando desordenes e inconformismo para la comunidad que reside cerca del establecimiento comercial.

“La discoteca se ha convertido en un foco de intranquilidad, de desorden, no dejan dormir a los residentes de la zona, y hasta con derechos de petición la comunidad se ha quejado. Yo me he apersonado de esta situación buscando que se aplique la normatividad vigente, ya que están infringiendo la ley, e impidiendo que la gente esté tranquila descansando en esta zona residencial”, sostuvo en diálogo con Caracol Radio el concejal Suárez Borrás.

La denuncia le significó al concejal una golpiza y agresiones verbales por parte de los dueños del local comercial, un hombre y una mujer, quienes agredieron tanto al concejal, que le ocasionaron heridas que conllevaron en una incapacidad de 15 días por parte de medicina legal.

“Ser incisivo en que se cumpla la norma y en que se escuche a la comunidad generó molestias en los dueños del establecimiento, quienes me golpearon a mansalva en un supermercado de Villa de Leyva, cuando yo estaba pagando unos productos que había comprado. Los vigilantes del establecimiento que hace parte de una cadena de supermercados nacional, expulsaron del lugar a mis agresores. Yo pensé que ahí paraba el asunto, pero no: cuando yo estaba intentando abordar mi carro, ellos llegaron por la espalda y me siguieron golpeando, yo soy un hombre de la tercera edad, y estoy operado de la próstata, en donde me golpearon muy fuerte. Recibí golpes en todas las partes de mi cuerpo, y gracias a la gente que pudo presenciar la paliza que me estaban dando, y al chef de un restaurante cercano, no siguieron agrediéndome”, explicó el cabildante.

El concejo en pleno rechazó el acto violento, y mientras tanto, los agresores fueron denunciados por delitos como violencia contra servidor público y lesiones personales dentro de otros.

Además, la victima solicitó protección del estado, toda vez que tras la paliza, recibió amenazas contra su vida y la de su familia.