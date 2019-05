Niños desaparecidos en Mistrató no estarían en base de datos de la Fiscalía

La denuncia fue recibida por la Defensoría del Pueblo y está relacionada con algo más de 200 menores que pudieron haber sido reclutados por grupos al margen de la ley durante años anteriores.

Sin embargo, no aparecen caracterizados en las listas de desaparecidos y las investigaciones no han avanzado para esclarecer los hechos.

"En la época fuerte del conflicto armado esos niños fueron desaparecidos, a lo mejor pudieron haber sido reclutados, pero en todo caso aparecen con sus respectivas denuncias como desaparecidos en Mistrató; sin embargo, no han recibido la caracterización que tiene que dar la Fiscalía y no están siendo incluidos en los registros de víctimas y por eso estos procesos no han podido avanzar. Le estamos pidiendo a la Fiscalía que nos informe por qué estas investigaciones no han podido avanzar", aseguró la defensora Elsa Gladys Cifuentes.

Además, indicó que estos casos deben ser resueltos para poder avanzar en los procesos de reparación y no repetición a retornados, desplazados y víctimas del conflicto armado en el territorio risaraldense.