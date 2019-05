Buscan a adultos mayores que no han cobrado subsidio económico en Cartagena

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social de Cartagena conformó un bloque de búsqueda para encontrar a los adultos mayores que hasta la fecha no han cobrado el subsidio económico. Así mismo, los abuelos que han sido bloqueados por no cobro que el Gobierno Nacional realiza a través del Ministerio del Trabajo.

“Desde nuestra unidad de Adulto Mayor hemos emprendido la búsqueda de todos los abuelitos y abuelitas que no han cobrado el subsidio económico, porque si no lo hacen es muy probable que el mes siguiente no puedan cobrarlo”, manifestó la secretaria de Participación y Desarrollo Social, Claudia Anaya Marín.

De igual forma, Anaya Marín indicó que a fin de mes la meta es que 22.148 adultos mayores hayan recibido su aporte de manera satisfactoria. “Se le recuerda a toda la ciudadanía que los adultos mayores al momento del cobro, se deben presentar con la cédula de ciudadanía con el holograma amarillo”, explicó.

El pago del subsidio económico de la nómina de abril administrado por Fiduagraria, y que puede ser cobrado en los puntos Super Giros – Gana Ya, arrancó este lunes 06 de mayo y va hasta el 19 del mismo mes, el cual tiene un valor de $ 75.000 pesos, que corresponde al mes vencido.

Este es el cronograma:

DIA 1: viernes 6 de mayo se pagarán a los usuarios cuyas cédulas van del 00 al 15.

DIA 2: martes 07 de mayo del 16 al 30

DIA 3: miércoles 08 de mayo del 31 al 45

DIA 4: jueves 09 de mayo del 46 al 60

DIA 5: viernes 10 de mayo del 61 al 75

Sábado 11 de mayo los Adultos mayores que no cobraron de lunes a viernes de esa misma semana.

DIA 6: lunes 13 de mayo del 76 al 90

DIA 7: martes 14 de mayo del 91 al 99

Y los días 15, 16, 17, 18 y 19 cobran todos los adultos pendientes.