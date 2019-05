A niño venezolano accidentado no lo han atendido por no tener EPS

Un verdadero drama está viviendo una familia venezolana cuyo hijo se partió un brazo cuando se encontraba jugando en las instalaciones de la Escuela Normal. El menor fue remitido a la Clínica Chicamocha en donde después de realizarle estudios determinaron que debía ser intervenido quirúrgicamente.

La sorpresa de sus familiares fue grande cuando en el centro médico les señalaron que no lo podían operar porque el seguro escolar solo cubre tres millones y la cirugía vale más de cinco.

Ysamar Mendoza dijo que a su hijo quien ya completó un día hospitalizado solo le están aplicando calmantes, "él está adolorido es una fractura, nada que me lo atienden no ha podido comer. Aquí en la Clínica primero me dieron un precio de la cirugía y después otro más caro. No sabemos que hacer".

Por su parte la Clínica Chicamocha en un comunicado de prensa confirmó que efectivamente al menor se le prestaron los primeros auxilios pero que no podrá ser intervenido porque el seguro escolar no cubre la totalidad del servicio.

"Debido a que la póliza de seguros estudiantil no alcanza a cubrir la totalidad del valor de los insumos y según expresa la norma, el paciente debe remitirse a la red pública, donde es atendida la población venezolana, para su debido proceso quirúrgico. La Institución está a la espera de la aceptación de la remisión por parte del Hospital Universitario de Santander", dice el comunicado.