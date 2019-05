Alerta por venta de productos para adelgazar en Whatsapp y redes en Boyacá

En Boyacá, por vía WHATSAPP, Instagram y FaceBook, se están comercializando de forma fraudulenta productos como el Keto Weight Loss.Com, el cual no cuenta con registro sanitario INVIMA

Y es que se detectó una tendencia creciente de productos de venta libre, como potenciadores sexuales, facilitadores para la pérdida de peso, estimulantes de la producción de testosterona y quemadores de grasa; entre otros, que pueden contener ingredientes que ponen en riesgo la salud, y además no cuentan con ninguna garantía.

la referente del Programa de Control de Medicamento de la Secretaría de Salud, Liliana Marcela Dorado González, explicó en Caracol Radio que “se trata de productos que contienen ingredientes no declarados en sus etiquetas los cuales son potencialmente dañinos. La Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA recomienda a los consumidores no comprar medicamentos o suplementos dietarios fraudulentos, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud, además no cuentan con ninguna garantía y generalmente se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp”.

Invitan a que ciudadanía denuncie los lugares donde se distribuya o comercialice este producto a través de la página web.

Recomiendan que para conocer la autenticidad de un producto, los interesados pueden verificar el número del registro sanitario que aparece en las etiquetas marcando gratis desde celulares Tigo o Movistar al *767#.

Finalmente, a través de un mensaje de texto llega información de los principales datos del registro sanitario.

Adicionalmente, la entidad cuenta en su sitio web www.invima.gov.co con el link “consulte su registro sanitario”, donde podrán averiguar si el registro es verídico y no atenta contra la salud de quienes lo usan y consumen.

En este momento las autoridades hacen la búsqueda activa de estos productos peligrosos para la detección de reacciones adversas que involucren su consumo.