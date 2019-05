La deserción universitaria en Pereira es cercana al 15%

Con 23 años, Juan Esteban Londoño es un joven que ha iniciado dos carreras en universidades diferentes de Pereira, pero no ha logrado culminarlas.

Cuando estaba iniciando una licenciatura en comunicación se dio cuenta que realmente no era lo que le apasionaba. Decidió suspender sus estudios y pasarse a otra universidad donde encontró un pensum que lo cautivó.

Fue entonces cuando empezó a estudiar Comunicación Social y Periodismo y, aunque descubrió su pasión tras los lentes de las cámaras de la clase de fotografía, su situación económica y la de su familia lo obligaron a aplazar sus estudios.

Al igual que Juanes, como de cariño le dicen sus amigos, cerca del 15% de los estudiantes universitarios en Pereira también han desertado de sus estudios profesionales por diferentes motivos; algunos no tienen la capacidad económica para sostener sus carreras, otros se agobian por no llevar un buen rendimiento académico y unos tantos porque no encuentran en las universidades la oferta que desean para su formación.

Óscar Jiménez, director de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Pereira, explicó que, aunque la deserción ha tenido una tendencia a la baja, todavía muchos universitarios aplazan o no continúan con su sueño de ser profesional.

Y aunque en Colombia existe un sistema de prevención de la deserción en instituciones de educación superior, un estudio internacional reveló que este país es el segundo con mayor abandono a sus carreras por parte de los estudiantes universitarios.