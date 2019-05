Se verificará obras de la vía Salado – San Bernardo en Ibagué /

Durante los días jueves y viernes funcionarios de la secretaria de infraestructura del Tolima, en compañía del gobernador encargado del departamento Javier Triana realizarán una verificación a las obras que se adelantan por parte de la gobernación en la vía que comunica el barrio el Salado con el corregimiento de San Bernardo, zona rural de Ibagué.

La obra se adelanta con recursos de regalías, inicialmente tenía una inversión de 13 mil millones de pesos, sin embargo, al encontrarse algunas situaciones que no fueron contempladas en el diseño inicial se tendría que hacer una adición de dinero que podría estar cercana a los 20 mil millones de pesos, sin embargo, hasta que no se adelante la visita técnica no se puede dar claridad a ese valor.

Lea También: La Corporación Festival Folclórico Colombiano prende motores

Las autoridades del departamento aseguran que esta vía es vital para el desarrollo turístico y dinamizar la economía de la comunidad de esa región.