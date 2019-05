Transmilenio por la séptima es la única solución: Alcalde Enrique Peñalosa

Durante la entrega de equipos de seguridad nuevos para el centro de Bogotá, el Alcalde Enrique Peñalosa se refirió al proyecto de Transmilenio por la séptima y aseguró que no hay otro sistema que le convenga más a la ciudad, explicó que el metro por este corredor no va a ser una realidad antes de 40 años y que un sistema de tranvía no sería lo mejor porque es más costoso y transporta menos pasajeros.

“Peñalosa va a estar afuera de la Alcaldía en 7 meses, pero si no se hace la obra, esta vía va a estar bloqueada por los próximos 40 años, porque no hay otra solución con recursos asegurados que movilice los pasajeros que se necesitan”, sostuvo el mandatario de la ciudad.

En cuanto al control que han hecho los entes de control en el proyecto de Transmilenio por la séptima, el mandatario dijo que celebran el acompañamiento y que son muy respetuoso del trabajo que hacen.

“Estamos tranquilos de que todos los entes hagan las investigaciones, pues nosotros respetamos a las entidades de control. En el caso de TransMilenio Séptima nosotros mismos solicitamos que la Contraloría hiciera la revisión al proceso y a los contratos del SITP también”, afirmó el alcalde Enrique Peñalosa.

Durante la mañana de este miércoles, el alcalde estuvo en el congreso en un debate de Control Político sobre la movilidad en la ciudad.