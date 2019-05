TM por la Séptima desata choque entre Lara y contralor de Bogotá

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el senador Rodrigo Lara pidió a la Contraloría General un control excepcional a la obra de Transmilenio por la Séptima porque está mal planeada.

“Una obra 2.5 billones de pesos debe estar por lo menos bien planteada”

Lara sostiene que ese ejercicio de control fiscal busca prevenir problemas futuros en esta obra.

“Es mejor evitar problemas que solucionarlos después. Si el Alcalde quiere contratar el Transmilenio por la séptima, que por lo menos lo haga con una obra bien planeada”

El contralor distrital no está siendo responsable, no es competente, no da garantías. Porque hemos venido revisando con lupa esta licitación.

“Este es un control de legalidad en la forma en la que se estructuran unos pliegos. Esa ilegalidad tendrá un costo muy alto”

CONTRALOR DISTRITAL RESPONDE ANTE CUESTIONAMIENTOS DEL SENADOR LARA

Juan Carlos Granados, Contralor Distrital, aseguró que él no tiene ninguna posición sobre la obra de Transmilenio por la Séptima.

“No puedo tener posición, lo que hacemos es el control fiscal posterior”

Dice que no se puede revisar algo que no está siendo ejecutado.

“El senador Lara no solo está llegando tarde, sino por un camino constitucional errado e ilegal.

Según el contralor Granados, no se puede definir situación alguna porque nada ha iniciado e incluso el proceso licitatorio está suspendido.

“A mí solo me corresponde referirme a temas legales. Hoy no se ha ejecutado y por eso no puedo definir situación alguna”.

Dice que la Contraloría General tiene toda la competencia para hacer este estudio porque que cada organismo tiene su competencia en el tema. Pero que la obra está planeada según los términos de contratación y legalidad