Gobierno lanza salvavidas a empresas paisas que no son productivas

El Gobierno Nacional en alianza con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia lanzó una estrategia para mejorar la productividad de por lo menos 174 empresas asentadas en esta capital y en algunos municipios.

Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva, explicó que el programa se ejecuta durante seis meses, unas 80 horas, a partir del momento en que el empresario decida acogerse al proyecto, y, además, pagar un porcentaje del precio del programa.

“El gobierno se ha dado cuenta que hay que mejorar la productividad de las empresas, porque dos terceras partes de la productividad responden a factores internos y ahí tenemos los desafíos, dentro de las empresas”, dijo el señor Fernández de Soto.

Requisitos

Para que una empresa pueda acceder al programa deberá tener el registro mercantil al día y mínimo dos años de existencia.

“Es una intervención de 80 horas con consultores; ellos van a la empresa y arrojan diagnóstico a partir de 80 preguntas; posteriormente, realizan un plan de trabajo de nueve líneas de trabajo en seis meses”, añadió el presidente de Colombia Productiva.

Esta entidad, adscrita al Ministerio de Comercio, ha encontrado diversas causas por las cuales las empresas no están siendo productivas; por ejemplo, el 80 % de ellas no miden los costos relacionados al consumo de energía, 3 de 10 empresas no usan herramientas de mejora continua, ente otras.