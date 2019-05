Policía Nacional adelanta campaña para el Día de las Madres en Cartagena

Con la frase "En el Día de la Madre regalo amor y no dolor", la Policía Nacional realiza la campaña para que este día muy especial para las mujeres en la ciudad de Cartagena, pues históricamente a pesar de ser un día de celebración en familia se registran hechos violentos.

La institución busca que la ciudadanía les regale una invitación a cenar, a un centro comercial, al cine, un paseo en coche o cualquier otro tipo de plan que sea agradable para ellas y no que sea el hijo quien salga a ingerir bebidas embriagantes o consumir cualquier drogas.

La Policía invita a no realizar actividades que ponen en riesgo su propia vida y la de los demás. Algunas de las recomendaciones son: no realizar comportamientos contrarios que afecten la sana convivencia con vecinos, no generar confrontaciones, no provocar riñas, no portar y agredir a otros con ningún tipo de armas y no utilizar sustancias psicoactivas.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que se vea involucrada en este tipo de conductas podría ser capturada y dejada a disposición de la Fiscalía.