Ilina Guerra no tenía amenazas: Policía

El pasado viernes en el norte de Valledupar una mujer identificada como Ilina Guerra fue asesinada cuando salía de un gimnasio con su mamá en la capital vallenata.

Una vez se conocieron los hechos, las autoridades del Cesar se reunieron para estudiar lo ocurrido y ofrecer una recompensa de $10 millones de pesos que permitan esclarecer los hechos.

La situación ha generado controversia en redes sociales, por comentarios que indican que la víctima habría sido amenazada en el Festival Vallenato por quien sería su expareja sentimental, Andrés Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta.

Andrés Zuleta respondió a las acusaciones a través de un comunicado en el que rechaza las insinuaciones del periodista Gonzalo Guillén, por sus afirmaciones en Twitter.

"No solo rechazo por tendenciosa, irresponsable, deshonrosa y descabellada tal insinuación, si no que en próximas horas me pondré a disposición de las autoridades competentes, para rendir las explicaciones que estas estimen necesarias, así como, colaborar en todo lo que procure el esclarecimiento de este hecho", se lee en el comunicado de Andrés Zuleta García.