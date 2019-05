Martínez y Caicedo esperan en mayo los fallos favorables en sus procesos

A cinco meses de las elecciones regionales de 2019, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y su antecesor, Carlos Caicedo, esperan que la Procuraduría y un Juez resuelvan las apelaciones que presentaron sus abogados para que sean revocadas la medida de aseguramiento que ordenaron contra el primero y una inhabilidad por más de diez años que pesa sobre el segundo.

Esos fallos son esperados en la región Caribe para aclarar el panorama electoral de este año debido a que Carlos Caicedo se encuentra recogiendo firmas para avalar su candidatura a la Gobernación de Magdalena, además, Rafael Martínez espera terminar su periodo de gobierno tras casi dos meses de incertidumbre administrativa y política en Santa Marta por su detención domiciliaria.

De acuerdo con el exviceprocurador general de la Nación, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, sobre Carlos Caicedo no pesaría ningún tipo de inhabilidad que le impida su candidatura.

“El fallo sancionatorio fue apelado pidiendo, en primer lugar, que la Procuraduría se declare incompetente dado que no puede sancionar a los funcionarios de elección popular conforme a la Convención Colombiana de Derechos Humanos y solicitando una anualidad. Por otro lado, una vez se resuelva todo, estamos pidiendo que se absuelva de todo cargo”, aseguró Pavajeau, que es el abogado defensor del dirigente costeño y se ha desempeñado como Juez Penal Municipal, Juez Especializado, Juez del Circuito, Juez Superior, Magistrado Auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria y Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

Con respecto al interrogante que se hacen los samarios y magdalenenses sobre si Carlos Caicedo puede seguir recogiendo firmas, Pavajeau asegura que “él no tiene ninguna inhabilidad para eso(…) La inhabilidad que se ha querido transportar aquí, es la que existe en el Brasil por medio de la cual al expresidente Lula se le inhabilitó para ser presidente, pero este fue condenado por un tema penal y aquí el tema es disciplinario y no se encuentra en firme, todavía está pendiente el recurso de apelación”.

El abogado también se refirió sobre qué pasaría si la apelación no resulta favorable para el candidato, teniendo en cuenta su aspiración a la Gobernación.

“Podría tener algún problema, pero de verdad no veo como la Procuraduría en segunda instancia pueda confirmar esa sanción porque no se trata de un tema de corrupción, simple y llanamente al señor (Caicedo) se le hicieron cargos por dolo, pero dada las pruebas que se presentaron y argumentos, se le valió a culpa, es decir, a él se condena por una supuesta falta de planeación. Lo interesante aquí es como puede haber falta de planeación cuando el contrato se hizo por una Calamidad Pública, yo no creo que nadie frente a un desastre pueda realizar planeación, de todos modos, ya estos procesos de perforación de los pozos habían sido estudiados por Metroagua y se tienen los diseños y estudios”, manifestó el jurista.

Sobre el tiempo que puede durar el proceso de apelación, Pavajeau indicó que “la apelación debe estarse resolviendo a finales de mayo o en la primera mitad del mes de junio, no obstante, no es un proceso fácil, no es un proceso que se pueda fallar de una. Sabemos que la Procuraduría tiene muchos procesos y de alguna manera se encuentra bastante congestionada por la cantidad de fallos a su cargo, pero esperamos que está no pase del mes de junio”.

Sobre cómo va el caso del alcalde Rafael Martínez, el prestigioso abogado ha dicho que “debe estar fallándose a más tardar la otra semana (a mediados del mes de mayo), esperamos que sea revocatorio. Al doctor Martínez se le acusó por un peculado que no existe, porque cómo puede haber peculado si la plata está en el centro de salud, peculado es cuando la plata se utiliza para otra cosa en favor del alcalde, pero él hizo y recibió el trabajo e incluso el Ministerio de Salud asegura que es una gran obra”, puntualizó Pavajeau.