Docentes denuncian falta de psicoorientadores en los colegios

Frente al último caso de un menor de 17 años que decidió acabar con su vida en la Comuna del Café, los docentes han manifestado su preocupación por la falta de profesionales capacitados para dirigir a los estudiantes en temas de salud mental.

Belsy Segura, profesora de ciencias sociales de la Institución Educativa Ciudad Boquía, denunció en los micrófonos de Caracol Radio que en su colegio solo hay una psicoorientadora para atender a más de 2.500 alumnos.

"Como docente me preocupa la postura de la Secretaría de Salud y Educación y del gobierno en general, ya que vemos que nuestros menores están tomando una decisiones inapropiadas y están acabando con sus vidas. Es preocupante la falta de profesionales para que atiendan las alertas tempranas, no están llegando a los colegios; además, no alcanzan a abarcar toda la institución", manifestó Segura.

Pidió a las autoridades de salud y educación estar atentos a estas situaciones y solicitó la implementación de proyectos que permitan promover la buena salud mental y autoestima dentro de las instituciones educativas de la ciudad.