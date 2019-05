Nueve rescates se registraron en las últimas horas en playas de Cartagena

El Cuerpo de Salvavidas de Cartagena, reportó que en las últimas horas nueve personas fueron rescatadas de las fuertes corrientes del mar a pesar de las advertencias de los integrantes del organismo de socorro.

Las emergencias se registraron en las playas ubicadas en el corregimiento de Manzanillo del Mar, zona norte de la capital de Bolívar. En su mayoría, los casos se presentaron porque los bañistas hicieron caso omiso a las recomendaciones de las autoridades.

Entre las advertencias está el no acercarse a los espolones; no ingresar al mar bajo los efectos del alcohol y/o sustancias alucinógenas; no ingresar a las playas prohibidas; respetar el horario establecido (7 de la mañana a 6 de la tarde) y no descuidar a los menores de edad.

Cabe recordar que este fin de semana una persona murió ahogada en las playas del corregimiento de La Boquilla.