Hay jóvenes en el Atlántico que intentan suicidarse al quitarles el celular

En Caracol Radio analizamos con expertos las condiciones de salud mental en el Atlántico, que llevaron al Ministerio de Salud a emitir alertas por el alto riesgo que afronta el departamento por las conductas y hechos de intolerancia que acontecen en la ciudad, como consecuencia de la salud mental de los atlánticenses.

En el programa Barranquilla Hoy por Hoy, nos acompañó Edith Aristizábal, coordinadora de la Unidad de Salud Mental del departamento de Psicología de la Universidad del Norte.

La psicóloga se mostró preocupada por el aumento de casos que han atendido en la Hospital de la Universidad del Norte de intentos de suicidios en adolescentes entre 11 y 18 años, así como adultos jóvenes entre los 20 y 38 años.

"Hay jóvenes que han intentado suicidarse porque sus padres le quitan el celular, por lo que actualmente estamos trabajando en varios frentes de investigación: uno de ellos es a determinar casos para identificar los gestos suicidas y los intentos de suicidios", indicó la doctora en psicología.

Explicó que con el gesto suicida muchos jóvenes buscan manipular a otras personas. "Es decir, sino me das tal cosa o si no aceptas esto, me quito la vida", relató Aristizabal, quien aclaró que existe diferencia con el intento de suicidio que se da cuando una persona falla cuando decide acabar con su vida.

"Hemos atendido 365 casos de los cuales 136 casos corresponde a gestos de suicidio", señaló.

Así mismo, recalcó que en el 80% de los abusos sexuales contra menores de edad, un miembro de la familia de la víctima es el autor.

Según el Ministerio de Salud, en el Atlántico la tasa de intento de suicidio por 100.000 habitantes es de 60.7 la cual está por encima de la tasa nacional (52).

Algunos municipios como Juan de Acosta, Ponedera, Puerto Colombia y Usiacurí tienen una tasa de intento de suicidio por encima de 100 casos por 100.000 habitantes.