Lunes 6 de mayo, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

En deportes, Nuevamente Caciques del Quindío se coronó campeón de la zona norte de la copa de las américas de fútbol de salón tras derrotar a Ángeles de Bogotá 3 a 1 en el coliseo del sur de Calarcá

Jonathan Trejos, delantero de Caciques fue el máximo goleador de la copa con seis goles y recibió el botín de oro, Giovanni Galindo presidente de Caciques del Quindío agradeció una vez más a las autoridades, los patrocinadores y a los aficionados tras lograr este nuevo triunfo internacional.

Desde la asociación de hospitales en el Quindío advierten que la red de atención pública en esa región está en Cuidados Intensivos, ante las deudas de Medimás

El presidente de la asociación de hospitales del Quindío Leonardo Quiceno, señaló que hoy Medimás adeuda más de 20.000 millones de pesos a red pública de salud de este departamento, lo que preocupa es que no se ve un apoyo concreto del ministerio de salud y la superintendencia, más aún cuando hay antecedentes de EPS liquidadas que no han pagado y con Medimás se teme que pueda ocurrir lo mismo, pues son más de 100.000 usuarios los que se verían impactados.

Expertos aseguran que sin el café y sin la cultura del café, está en riesgo la declaratoria del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad otorgado por la Unesco

Así lo manifestó el profesor de la Universidad Nacional y director del observatorio de sostenibilidad del Paisaje Fabio Rincón Cardona durante el foro sobre el PCC que se llevó a cabo en la Universidad del Quindío

A su turno el profesor Gustavo Pinzón docente de la Universidad del Quindío y experto en paisaje dijo que es necesario enfocar el turismo y no banalizar la declaratoria del paisaje cultural cafetero sino rescatar los atributos que le otorgaron la declaratoria.

Líderes sociales en el Quindío sostienen que los ataques hacía ellos ya parecen normales en Colombia, debido al crecimiento sistemático de los asesinatos que se vienen registrando.

Fue lo que dijo precisamente Maicol Martinez, de la mesa departamental de víctimas en esta región, luego de conocer el presunto atentado del que fue objeto en el departamento del Cauca, la ganadora del premio Goldman, considero el nobel del medio ambiente Francia Marquez, ya que, aunque en este caso por fortuna no pasó a mayores, los asesinatos si vienen creciendo de manera alarmante.

Empezaron las acciones para recuperar la vía principal al municipio de Pijao Quindío, que se fue producto de las lluvias, afectando a más 2.000 persona

Tras cerca de 15 días de haberse empezado a ir esa calzada producto de las intensas lluvias, que obligó al cierre definitivo de la misma y teniendo en cuenta la importancia de esa carretera, pues afecta a más de 2.000 personas, el gobierno departamental se comprometió a realizar los estudios que se necesitan en el sector y habilitar la vía con la vereda la María- El Broche para agilizar la movilidad, mientras que Smurfit Kappa Colombia va a realizar una visita el lunes en la tarde a la zona, para verificar la situación y determinar si puede contribuir con algo, así lo dijo el alcalde de Pijao Edison Aldana.

La alcaldía de Armenia mantiene las órdenes de evacuación para 10 familias del barrio milagro de Dios, cuyas viviendas presentan riesgo de colapso por el deterioro de la red de alcantarillado

En el Quindío una víctima de extorsión tuvo que vender su casa para responder a los delincuentes, que fueron capturados en las últimas horas

La víctima es un adulto mayor del municipio de Quimbaya, quien cayó ante el engaño y la manipulación de los delincuentes que lo llevaron a un punto tan alto de desesperación que tuvo que vender su casa para evitar que le hicieran daño a él y su familia, así lo dijo el sub comandante de la policía en el Quindío, coronel Héctor García quien destacó que, en este caso y en otro que se venía registrando en Armenia, los delincuentes fueron capturados… este año según el uniformado, van 18 capturas sólo por el delito de extorsión.

En el Quindío hay alarma, pues las retaliaciones de las bandas delincuenciales ahora son con granadas, las autoridades investigan la procedencia de los artefactos explosivos…

Y es que mientras entre el año pasado y este en el municipio de Montenegro han sido lanzadas dos granadas en diferentes sectores, por fortuna sin víctimas mortales, hace menos de 15 días en Quimbaya Quindío, fue lanzada otra granada contra la vivienda en la que estaba el señor Luis Duque de 57 años quien murió de inmediato…

El Consejo de Estado dejó en firme el proceso de elección de del director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés…

La decisión en única instancia se da, tras no ver procedente las observaciones del demandante que alegaba no haberse respetado el debido proceso, según el consejo de estado No hubo irregularidades,

Telesai y Compañía SAS será la empresa encargada del aseo en las instituciones educativas oficiales de los municipios del departamento por un valor de 2326 millones de pesos y que comenzará a ejecutarse la próxima semana

Alcaldes de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales donde está Armenia solicitaron intervención de la Contraloría por demoras en obras de infraestructura educativa, 10 de esos colegios ubicados en la capital del Quindío

El gerente del Fondo de Financiamiento de Infraestructuras Educativas, FFIF, Juan Carlos Franco, dijo que el 62 % de las obras que presentan incumplimiento en los cronogramas, afectaciones o abandono están a cargo de los contratistas Mota Engil y UT MEN 2016, por eso ya ha adelantado 178 procedimientos de incumplimiento a los contratistas.

Dignidad cafetera hará veeduría al fondo de estabilización incluido en el Plan Nacional de Desarrollo.

El líder cafetero e integrante de Dignidad Cafetera Carlos Arturo López dijo que, aunque ya falta muy poco para que el fondo de estabilización, que tanto han venido reclamando los cultivadores del grano, pase a sanción presidencial, se espera que se definan recursos significativos y con destinaciones específicas, para que beneficien directamente a los campesinos y los recursos no terminen en manos de personas que nada tienen que ver.

Hoy en el Quindío en el marco del Global Big Day, fue avistado el loro Orejiamarillo, una especie en vías de extinción, debido a la tala de palma de cera.

Una Empresa de Estados Unidos construiría un laboratorio para la plantación de cannabis con fines medicinales en el departamento del Quindío

Así lo manifestó el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio que desde La Florida confirmó que la empresa One World Pharma eligió al Quindío para invertir 5 millones de dólares en laboratorio de cannabis en el departamento.

La alcaldía de Armenia designó 546 millones de pesos, para las obras de adecuación de la cancha del barrio El Placer de Armenia, luego de convertirla en escombrera, espere información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

En deportes, contra el Deportivo Pereira de visitante iniciará el Deportes Quindío el próximo sábado 11 de mayo el cuadrangular final del Torneo Águila de la B del primer semestre, el equipo milagroso enfrentará además a Boyacá Chicó y a Llaneros.