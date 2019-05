Continúan obras para reforzamiento de jarillones del río Cauca

La Boca del Cura es uno de los puntos vulnerables del río Cauca detectados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en la Mojana.

Este punto ubicado entre los municipios de Majagual, Sucre, y Achí, Bolívar, es junto al Punto G uno de los lugares por donde si el rio Cauca rompe el jarillón las consecuencias para la región serían desastrosas.

Cuando en el pasado el Cauca ha abierto esos "chorros" se han inundado gravemente los municipios de Guaranda, Majagual, Sucre, en el departamento de Sucre y Achí, en Bolívar.

Desde hace una semana un grupo de obreros trabaja en la construcción de un "tablestacado" con maderos de hasta 6 metros de los cuales cuatro son enterrados y el resto sobresalen.

De acuerdo con el ingeniero civil Carlos Lázaro esta especie de corraleja es rellenada con sacos llenos de arena para formar un muro de contención que servirá para contener el río y el talud del jarillón carreteable en la orilla del Cauca.

"El talud (actual) se encuentra agrietado porque fue construido de forma sencilla sin ser compactado porque era para reforzar el principal y se le formaron cámaras de aire " explica.

Agregó que el actual talud tendrá mayor anchura para que incluso pueda pasar maquinaria pesada, será compactado y ofrecerá mayor protección.

Sin embargo no todos están contentos con la forma como se adelantan las obras .

Javier Nadjar, alcalde Achí, Bolívar, considera que hay muy poco personal y maquinaria en el los puntos vulnerables debido a que el tiempo apremia.

"Una sola retro (excavadora) para casi dos kilómetros de jarillón que tienen que trabajar, están hincando (enterrando) una madera pero esa no es la solución a este problema, no han avanzado prácticamente nada y no hay la maquinaria adecuada" expresó el mandatario.

Fidel Serrano, coordinador del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Majagual asegura que son intervenidos 900 metros de jarillón o dique 800 metros a cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y los municipios de Majagual y Gobernación de Sucre intervendrán otros 100 metros.

"Desde la institucionalidad con la Alcaldía de Majagual junto a la Gobernación de Sucre, que el gobernador nos ha estado apoyando, podemos dar un parte de tranquilidad de que este dique (que está siendo reforzado) y que tenemos desde el año pasado no va a permitir inundación", aseguró.