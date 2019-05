Procuraduría archiva proceso contra exalcalde de Cartagena, Manolo Duque

Por no hallar ninguna falta disciplinaria en el manejo de subsidios y aportes destinados a cubrir un déficit en el recaudo de acueducto, alcantarillado y aseo, el Ministerio Público a través del Procurador Delegado Para la Economía y Hacienda, Antonio José Núñez, ordenó archivar el proceso iniciado al entonces Alcalde de Cartagena (2016), Manuel Vicente Duque.

La decisión también cobija a Fernando Niño Mendoza, quien oficiaba como mandatario encargado, y la jefa de la oficina Asesora Jurídica, María Eugenia García.

“Para este despacho es claro que los investigados no incumplieron sus derechos funcionales, por tanto, no se vislumbra la existencia de conducta constitutiva de falta disciplinaria que amerite reproche disciplinario, toda vez que el artículo 125 de la ley 1450 de 2011, señaló un límite mínimo no máximo como al parecer lo entendió el quejoso a partir del cual los concejos municipales o distritales, pueden fijar el factor de aporte solidario a los usuarios de los estratos 5, 6, Industrial y Comercial de los servicios", señala el fallo textualmente

En su artículo tercero, el acto administrativo ordena notificar a Adolfo Raad Hernández quien interpuso la queja, aclarando que contra la misma procede recurso de apelación.