“Estamos por cuenta del gobierno departamental que no nos permitió utilizar el espacio en Expoferias, creemos para desfortuna de los bolicheros de la ciudad, que este gobierno ya no podrá hacer esa obra”. Así lo explica Octavio Cardona León Alcalde de Manizales.

Dice que tenían disponibles dos mil 200 millones para esa obra, pero aclara que el gobierno departamental no concurrió, “concretamente Inficaldas se opuso, a que los bolicheros tuvieran la solución” por lo que el mandatario ya ordenó que se iniciara el proceso licitatorio de la cancha sintética del barrio Solferino, el es enfático en decir que si la plata no se puede hacer en bolos, la plata es del ciudadano y se va a invertir en otras obras.

De acuerdo con el seguimiento del proceso, es de conocimiento de Caracol que Inficaldas propuso al mandatario buscar otro espacio para la construcción de la bolera, a lo que el Alcalde respondió:

“Si ella me dice (refiriéndose a la gerente de Inficaldas), cómo logro yo en un plazo de tres meses hacer el lugar, hacer los estudios y diseños, adjudicar la licencia, hacer la licitación, construir el espacio y dotarlo, que me enseñen yo aprendo, porque hasta donde yo tengo entendido, no lograríamos hacer eso en menos de un año bajo esas condiciones, en cambio, si la bodega o el sitio estuviera listo, simplemente pondríamos una dotación que en tres meses estaría lista”.