Iglesia en el Táchira rechaza persecución del oficialismo

La iglesia católica en el Estado Táchira rechazó las acciones violentas que el régimen de Nicolás Maduro ha usado contra feligreses.

El obispo del municipio de San Cristóbal, Estado Táchira Mario Moronta dijo que “la iglesia desde su misión evangelizadora estará al lado de la gente y quizá por ser fiel al mensaje de dios y al lado del pueblo”.

Indico que “no tenemos miedo, a intimidaciones ni amedrentamientos. Eso no significa que no vamos a estar sin prudencia, sin ojos avisores. Vamos a cumplir la misión y seguiremos nuestra labor social y evangelizadora y acompañando a líderes sociales y políticos de la región”

“Quienes están detrás de esto se han equivocado. Cualquier cosa que se haga injusta se siente como un ataque a toda la iglesia” dijo el jerarca de la iglesia.

Finalmente señalo que “que yo no he perdido el respeto a la señora Ministra de Justicia , es hija de Dios y yo no he atacado a nadie, diciendo una calumnia”.