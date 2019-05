Bancos de sangre en Antioquia abren jornada de donaciones

La Red Departamental de Bancos de Sangre emprende este viernes, 3, y sábado, 4 de mayo, una jornada para captar donaciones que le permita abastecerse y atender la demanda de sangre que puedan tener los centros asistenciales u hospitalarios en Antioquia, al aproximarse el día de la madre y el período de vacaciones de medio año.-

Los orientadores de la campaña destacaron que la celebración del día de la Madre y los masivos desplazamientos por el período de vacaciones de mitad de año, son fechas en los que tradicionalmente se han vivido accidentes de tráfico o fenómenos de violencia (conocidos como antrópicos) que demandan mayores esfuerzos de las autoridades de salud en la atención de accidentes o confrontaciones.

“Para abastecer los bancos de sangre que permita la atención de estos eventos sin afectar el normal suministro de la sangre y los hemoderivados, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social en coordinación con la Red Departamental de Bancos de Sangre adelantan para los días viernes 3 y sábado 4 de mayo, una Jornada Masiva de Donación de Sangre”, destaca a convocatoria.

Será entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, los donantes voluntarios pueden hacer sus aportes en Medellín este viernes, 3 en el Centro Comercial Sao Paulo, y el sábado, 4, en los bajos de edificio Coltejer y en el Almacén Éxito de la calle Colombia.

También recibirán donaciones en los parques principales de los municipios de Caldas, Sabaneta, Itagüí, Envigado y en elcorregimiento Currulao, de Turbo, donde estarán dispuestas las carpas de los diferentes Bancos de Sangre, con personal autorizado y calificado para atender y explicar el procedimiento de donación y resolver las posibles inquietudes de los ciudadanos que de manera libre, voluntaria y altruista quiera hacer este regalo de vida.





Requisitos:

La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia recomienda a las personas interesadas en donar sangre que deben cuidar su alimentación, y cumplir estos requisitos:

• No tener un ayuno mayor de 4 horas (si la donación se hace en la mañana desayunar muy bien, si es en la tarde almorzar muy bien)

• Tomar mucho líquido antes y después de la donación

• No hacer ejercicio físico el mismo día luego de la donación.

Las personas mayores de 18 años y menores de 65, con un peso superior a los 50 kilogramos, que estén en buen estado de salud; que no padezcan una enfermedad de transmisión sexual, que no hayan sido sometidos a cirugías,transfusiones y no haberse hecho tatuajes en menos de 1 año; que no estén en tratamiento con antibióticos y no hayan estado en zonas endémicas de malaria y dengue en los últimos 6 meses, pueden donar sangre.