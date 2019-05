Investigan muerte de una mujer en la cárcel el Pedregal

En una de las celdas del patio 1 del complejo penitenciario El Pedregal apareció muerta la señora Lucely Valencia y hasta el momento las causas las atribuyen a una sobredosis o a una negligencia de los encargados del penal en la atención a unacrisis de salud de la interna.

La señora Lucely Valencia, más conocida como la Gitana, llevaba varios meses encarcelada en ese lugar y las personas allegadas afirman que, supuestamente, “nadie la quiso auxiliar en sus últimos momentos de vida”.

“Hay malestar por parte del personal de internos y los familiares de la señora que murió porque el INPEC dice su muerte fue por sobredosis, pero las internas dicen que nadie le prestó atención a tiempo cuando tuvo un preinfarto”, aseguró, Jorge Carmona defensor de la población carcelaria.

La familia de la señora Lucelly Valencia ya solicitó que se investiguen las causas reales de la muerte y se proceda a imponer las sanciones en caso de que haya lugar.

“Esto no puede seguir pasando, no puede quedar impune, porque hay gente que se quiere resocializar y así no se puede en estas condiciones”, concluyó Carmona.