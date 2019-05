Con un tubo de hierro, hieren a líder comunal en Cartagena

Un reclamo a un vecino, casi le cuesta la vida a un hombre identificado como William Marrugo, quien actualmente es el presidente de la junta de acción comunal del barrio Alto Bosque en Cartagena.

El desafortunado hecho se presentó luego que el reconocido líder comunal le pidió a su vecino William Tapiero, que recogiera una poda de basura que dejó en frente de su casa. "Le dije que esos residuos no los podía dejar ahí porque al secarse, alguien podía prenderlos y generar una situación que lamentar", aseguró.

Marrugo, narró que tras el reclamo, presuntamente su vecino le rayó sus dos vehículos que se encuentran estacionados en una de las vías principales del barrio. "Le pedí que tuviera la personalidad de reconocer que él fue el responsable de hacerle eso a mis carros", agregó.

Segundos después, el vecino reaccionó airadamente agrediendo a William Marrugo con un puño y un palo de escoba en parte de su rostro y la espalda. Luego, procedió a coger un tubo de hierro, para pegarle fuertemente en su cabeza, dejándolo gravemente herido e inconsciente en el piso.

"Aprovechó que yo no tenía mis gafas para agredirme, llamé a la policía, pero no lo pudieron capturar en flagrancia porque se encerró en su casa. Inmediatamente me trasladaron a un centro asistencial, donde me cogieron nueve puntos de sutura en el oído y la cabeza. Es la hora y todavía estoy botando sangre", expresó el líder comunal.

Conductas reincidentes

El presidente de la junta de acción comunal del barrio Alto Bosque, contó que no es la primera vez que su vecino William Tapiero, se ve involucrado en este tipo de hechos.

"Ya ha tenido problemas con varios vecinos e incluso uno de los residentes del barrio le tiene puesta una fianza por cinco millones de pesos. Aquí todo el mundo sabe que es un consumidor de sustancias alucinógenas y no se la sabe llevar con nadie", manifestó Marrugo tajantemente.

En las próximas horas el líder comunal instaurará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lesiones personales e intento de homicidio contra su presunto agresor. "También voy a pedir amparo policivo porque temo otro tipo de acción como esta. Tengo como prueba el tubo de hierro con el que me pegó", puntualizó.