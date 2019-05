Carlos Caicedo interpone incidente de desacato contra la Creg

Luego de lograr mediante mecanismos jurídicos que el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenara a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que adelantara unas mesas de trabajo para tratar la crisis de Electricaribe, el dirigente costeño Carlos Caicedo ha interpuesto un incidente de desacato en contra de esa entidad porque al parecer no ha cumplido con el fallo.

Esas mesas de trabajo deben efectuarse en el marco de dos medidas cautelares que logró Caicedo a través de órdenes judiciales para impedir el aumento de las tarifas de Electricaribe y el cambio de operador del servicio eléctrico en la región Caribe sin la previa socialización con la comunidad.

“La Creg propuso dos audiencias presenciales, una en Barranquilla y otra en Cartagena, y el resto de forma virtual. Lo que evidentemente no satisface nuestra solicitud y mucho menos lo que fue amparado por el Tribunal, que es que todos los alcaldes del Caribe, los usuarios del servicio de energía y los vocales de control, participen con propuestas sobre el tema tarifario y el futuro de la operación de Electricaribe. Por eso interpusimos un incidente de desacato, porque hemos notado que hay un proceso de dilación, de no querer concretar el fallo y de no cumplir con los tiempos que están establecidos en el auto”, dijo Carlos Caicedo.

La actuación jurídica del exalcalde de Santa Marta se da luego de una conciliación con la entidad, que se desarrolló en Barranquilla con mediación de la Procuraduría, y en la que aseguró que hay otras entidades incumpliendo como el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos.

Por su parte, la Comisión de Regulación ha dicho que no cuenta con el presupuesto necesario para cubrir la logística de esas mesas de trabajo.