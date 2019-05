EPS y hospitales públicos de Risaralda no establecieron acuerdos de pago

Preocupadas se encuentran las directivas de los hospitales del departamento, luego de la reunión fallida que sostuvieron en las instalaciones de la Supersalud con la Nueva EPS, Coomeva y Medimás, pues esperaban que, a la luz del ente de control, se pudiera establecer un acuerdo de pago que permitiera mejorar el flujo de caja y garantizar la prestación de los servicios a los usuarios.

Sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo; las EPS presentaron cifras ilógicas para los hospitales, por ejemplo, el pago de 10 millones de pesos a una ESE donde la cartera asciende a 210 millones de pesos.

Para la directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Risaralda, Olga Lucía Zuluaga, estas propuestas son inadmisibles y añadió que temen perder la cartera que adeuda Medimás.

"Las recientes mesas realizadas en la Superintendencia Nacional de Salud, sobre el flujo de recursos, lamentablemente no generaron los resultados esperados. Las EPS no mostraron un ánimo de pagar lo que deben y lo peor es que no reconocen las deudas pendientes de pago. Ya toca esperar las actuaciones de la Supersalud porque ya están al tanto de lo ocurrido, donde no hubo ánimo conciliatorio y no hubo acuerdo", agregó Zuluaga.

Después de esta mesa fallida de conciliación, los Hospitales de Risaralda esperan recuperar la cartera, especialmente con Medimás, la cual asciende a más de 3.000 millones de pesos a la red pública del departamento.