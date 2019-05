Líder indígena de Pueblo Rico denunció estar amenazado de muerte

Se trata de Leonardo Fabio Siágama, líder indígena y aspirante a la Alcaldía del municipio de Pueblo Rico.

Él denunció ante los micrófonos de Caracol Radio que desde el mes de febrero ha estado recibiendo llamadas y panfletos donde lo amenazan de muerte por no desistir de su anhelo a ser mandatario local.

Indicó que ya ha interpuesto denuncias ante diferentes instancias municipales y departamentales, pero no le han brindado la seguridad necesaria.

"Me quieren asesinar. Quiero dejar muy claro a la sociedad, a los oyentes y a la opinión pública que si algo me llega a pasar y me llegaran a asesinar, toda la responsabilidad recaerá sobre las entidades competentes, las cuales debían debían darme la protección competente", denunció Siágama.

Además, dos maestros de ese municipio denunciaron haber recibido amenazas durante los últimos días.

"Ya tenemos conocimiento de estos casos y estamos investigando para aclarar el tema", indicó el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar.

La situación en Pueblo Rico es preocupante porque, en este momento, según cifras de representantes comunales, hay 28 líderes sociales y políticos amenazados de muerte.