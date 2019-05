El ‘Paparazzito’, más de 3 décadas con la lente puesta en los manizaleños

Si usted va a la gobernación de Caldas, la alcaldía de Manizales o el concejo municipal y pregunta por José Abel Castaño, seguramente nadie le dará razón, pero si dice que necesita al ‘Paparazzito’, ahí las cosas cambian.

Este profesional de la fotografía lleva más de 30 años capturando con su cámara el diario acontecer en la capital caldense, primero en la Universidad Autónoma y ahora en las sedes de las distintas administraciones.

Con nostalgia dice que el oficio se acabó por culpa de la tecnología, pues ya nadie los contrata para ninguna clase de evento.

“ Yo trabajaba en una empresa de la construcción y tenía una pequeña cámara con la cual le tomaba fotos a los obreros y luego les pedía colaboración para revelar el rollo. Recuerdo que podía ganar entre 30.000 y 40.000 pesos cada mes, a pesar de que muchas imágenes se dañaban porque el sistema era muy diferente.

Ahora todo ha cambiado mucho porque con los celulares ya la gente toma las fotografías y no requieren nuestros servicios. Algunas veces lo llaman a uno para determinada actividad, pero he tenido malas vivencias como me ocurrió en el barrio El Solferino, donde hice todo el estudio para una celebración de 15 años y no me pagaron ni siquiera lo del transporte.”

Su experiencia le da para saber a quién le toma la fotografía y se interesará en comprársela, entre los funcionarios, periodistas y visitantes de las diferentes entidades.

Con una sonrisa dice que salta de la gobernación al concejo y de allí a su casa si es que no hay nada para hacer.

Pero no todo es nostalgia, se siente agradecido con sus 82 años de vida y se santigua al recordar que ya tiene su pensión, a la que describe como una goterita que nunca falla.

Sabe que los tiempos han cambiado, pero guarda en su memoria las grandes historias y miles de anécdotas que ha captado con su cámara, que siempre le dio lo suficiente para sacar a su familia adelante.

