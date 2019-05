Concejalitos de Cartagena 2019

Andrea Carolina Solís Herrán, estudiante de séptimo grado del Colegio La Concepción, presidió en nombre de la niñez, la sesión ordinaria de este martes en el Concejo de Cartagena, en el marco de la celebración del mes de los niños y que la mesa directiva de la corporación tuvo la oportunidad de acompañar en unión de los hijos de los funcionarios, estudiantes de la Corporación Instituto Educativo El Socorro, Fundación Serena del Mar, bajo los acordes de las notas musicales de la Filarmónica Juvenil de la institución educativa la Boquilla.









“Es algo agradable, desde muy pequeña he estado interesada por la política y el hecho de estar integrándome un poco más allá, me hace sentir muy cómoda. Siempre le decimos a los niños que estudien y que traten de estar en el mejor camino, pero siento que no somos los únicos que debemos poner de nuestra parte, los adultos son responsables para que la educación sea buena y que los padres estén más pendientes de sus hijos para que realicen sus tareas, se sienten con ellos y que los niños sientan ese apoyo a la hora de estudiar”, aseveró, la presidenta de los niños en el Concejo de Cartagena.









Duvinia Torres Cohen, concejal de la bancada del partido la U, dijo que de esta manera el cabildo de Cartagena se vincula a la celebración especial del mes de los niños, “ayer tuvimos una primera actividad donde se vinculó la administración, y hoy con los niños más pequeños se trabajó en temas de derechos y deberes de los infantes, con el único propósito de lograr una verdadera articulación para que estos derechos se desarrollen de manera eficiente”, aseveró la cabildante.









“Estamos muy contentos, llevamos dos días consecutivos recibiendo a todos los niños de las comunidades cartageneras, brindándoles este espacio para que ellos puedan expresarnos sus preocupaciones, de saber cuáles son sus inquietudes acerca de los temas de ciudad. Creo que ha sido muy enriquecedor, más para nosotros que para ellos, es un escenario que debe ser continuo para poder despertar en esas nuevas generaciones ese amor por la democracia”, dijo, Angélica Hodeg concejal de Cartagena.