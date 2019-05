Ofrecen $1 millón por información sobre responsables en la muerte de Cóndor

El pasado mes de febrero las autoridades ambientales hallaron el cuerpo sin vida de un cóndor que tenía entre 3 y 4 años de edad, en el Páramo del Almorzadero.

Hasta hace unos días se creía que el animal habría muerto envenenado, sin embargo, Juan Gabriel Álvarez director de la Corporación Autónoma Regional de Santander informó que este símbolo nacional fue herido con tres impactos de bala causándole una muerte lenta sin que pudiera movilizarse y conseguir su alimento.

"Nosotros trasladamos el cuerpo del animal al parque Jaime Duque en Bogotá donde la necropsia arrojó que su muerte fue por tres impactos de arma de fuego. Como autoridad ambiental hacemos un llamado a la comunidad y estamos ofreciendo una recompensa de 1 millón de pesos para que nos informen quién fue la persona o quienes fueron porque esto no lo hace una solo persona y poder judicializarlas, esto no puede quedar así, el cóndor no tiene la capacidad de defenderse" señaló el director.

Dansa e Ilika a punto de morir

A comienzos de este año un caso similar se presentó con los cóndores Ilika y Dasan quienes fueron envenenados también en el Páramo del Almorzadero, pero a diferencia, estos dos cóndores recibieron la pronta atención en el Parque Jaime Duque logrando salvarse de la maldad humana y fueron liberados en su hábitat natural.

Según los estudios realizados en Santander se logró identificar que entre 20 a 30 cóndores se están movilizándose constantemente entre el Páramo del Almorzadero y Santurbán.