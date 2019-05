La CGT insiste que falta política pública contra el desempleo en Colombia

Lo dijo el presidente de la Confederación General de los Trabajadores Julio Roberto Gómez, quien señaló que el gobierno debe garantizar a los jóvenes universitarios que se gradúan plazas laborales para desempeñar lo que aprendieron, lo que no se está haciendo y lo que se ve reflejado en el crecimiento de las cifras de empleo, el líder gremial dijo que más que la falta de políticas, la falta de voluntad política es lo que no permite avanzar, pues hay propuestas que se han presentado desde la CGT y no han sido tenidas en cuenta.

Por su parte el presidente de la CGT en el Eje Cafetero, Hugo León Echeverry dijo que el alto nivel de desempleo que se vive actualmente en la región obedecen a la desarticulación gubernamental o los esfuerzos individuales, algo que ya se sabe desde hace mucho rato, pero que no tiene la atención del caso.

Sobre el mismo asunto, el alcalde reconoció que ha faltado articulación, para sacar a Armenia de las ciudades, con los indicadores más altos de desocupación laboral.