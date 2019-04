En Manizales se estima que hay 1.000 personas coladas en el Sisbén

Según Blanca Cecilia Largo Hernández, coordinadora de aseguramiento de la secretaría de salud de Manizales, algunas personas a pesar de tener capacidad económica no realizan sus aportes a salud y siempre piensan que el Estado tiene la obligación de cubrirlos en ese sentido lo cual no es correcto, ya que aplica solamente sobre los ciudadanos vulnerables o de escasos recursos económicos que no pueden pagar, razón por la cual existe el régimen subsidiado.

Indicó que desafortunadamente existe gente que a pesar de contar con la posibilidad de afiliarse a una EPS de régimen contributivo no lo hace, por lo que se dedica a mentir de manera premeditada en las encuestas del Sisbén para obtener así un puntaje bajo.

“ Hemos detectado personas que son propietarias de vehículos cuyo modelo no excede los 3 años de antigüedad, camionetas de alta gama, taxis o busetas, que aparecen en el sistema como si necesitaran recibir esta ayuda y terminan colándose a base de engaños.

También se han visto casos de gente que cuenta con una matrícula activa en la Cámara de Comercio de Manizales, lo que significa que tiene algún negocio que les da rendimientos económicos. Igualmente hay usuarios del Sisbén que son declarantes de la DIAN, lo cual quiere decir que sus ingresos durante el año son muy importantes. “

Señaló que la seguridad social está basada en principios de solidaridad de quienes pueden efectuar aportes para solventar la salud de aquellos que realmente no tienen cómo hacerlo, por lo que desde el año 2.013 se están realizando cruces de las bases de datos del régimen subsidiado con organismos como tránsito y transporte, industria y comercio, predial, DIAN o el Ministerio de Hacienda, entre otros, detectando hasta ahora cerca de 1.000 casos de personas que incurren en esta irregularidad en Manizales, quienes mediante el respectivo trámite administrativo son notificados y posteriormente retirados como beneficiarios.

Anunció que estas situaciones son informadas al Ministerio de Hacienda, específicamente a su Unidad de Gestión de Pensión y Parafiscales, para que ellos los incluyan en una base de datos donde se vinculan a procesos de evasión, lo que podría ser muy delicado para estas personas, ya que la entidad tiene competencias para imponerles multas económicas.

