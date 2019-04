La carga de la nostalgia

En principio, para los vecinos de El Bosque, la Carretera de El Bosque, siempre ha estado allí... Los que estudiamos en el Inem, los que vimos poblar las lomas del Marión, los que asistimos a cine en el Miriam, los vecinos de la calle Nilo y los ancianos del antiguo Asilo San Pedro.

Todos... Todos teníamos conciencia que la Carretera de El Bosque, la dominaban los choferes de buses de Bosque Blas de Lezo, Bosque Albornoz, y los antiguos buses de Bosque Circunvalación, esas cafeteras en las que mi familia se sometía por una hora, para ir a visitar a la abuela Ana en el viejo Olaya.

Y, llegan a mi memoria los nombres de esos buses, nombres que me atan a mi adolescencia: el Black Power, el Azote Africano, El Romanticón y el preferido de las niñas de la Femenina: La Cotiza. El sólo nombre de la cotiza me transporta a esos días en que la mixtura de alumnos del Inem y la Femenina, tarareábamos las canciones de El Grupo Miramar.

Insisto, la Carretera de El Bosque se caracterizaba por sus distintos sectores: La curva de la Postobón, la Kola Román, la antigua Suprema, la inspección de Policía y su sombra exuberante de los árboles de Caucho a la entrada de la Base Naval y frente a la Iglesia San Antonio, la barriada de Ceballos, la parada de San Isidro, la parada de la Purina, la parada de la antigua Lesa y la parada de Codegan.

El Bosque, como saben los raizales, empezaba en la Curva del Tabarín y se esplayaba hasta Blas de Lezo. Pero, si hay un sector de la carretera de El Bosque que tiene magia, no hay discusión, es el de Las Escaleras que conducen al Alto Bosque.

Y, por arte de los nuevos tiempos a nuestra carretera le cambiaron el nombre y dejó de ser nuestra. Ahora se le llama despectivamente “El Corredor de Cargas” y sí que es un acierto pues desde su inauguración, es una carga para los vecinos.

Instalado el corredor de carga, aparecieron los peajes que no tienen razón de ser alguna, atendiendo la condición económica de los moradores. Curiosamente, no se tiene noticia, con todo y su audaz diseño, que, en la doble vía de la zona norte, parte urbana, existan peajes...Ironías de la vida.

Hoy, la antigua vía de El Bosque la dominan los conductores suicidas de las tracto-mulas o tracto-camiones y para los vecinos ha sido muy alto el precio que hemos tenido que pagar. Cartagena ha sido una ciudad negada para los puentes peatonales, pero debería estudiarse la posibilidad de neutralizar la accidentalidad que se presenta en el corredor de carga.

En sana lógica, debió respetarse su diseño original, bordeando la bahía e impactar sobre amplias zonas residenciales. Barrios como Alto-Bosque, Nuevo Bosque, El Manzanillo y en la Crisanto Luque, el Refugio, han quedado aislados por culpa del Corredor de Carga. Estamos a tiempo de hacer un foro sobre cómo hacer más amigable el corredor de carga. Es un verdadero arte el cruzar la calle “sin dejar expuesto el cuero” ... Lo peor es que no hay autoridad que haga una apuesta en favor de los peatones.

Esta nota me ha permitido dar paso a la nostalgia, pero también, alzar la voz en pro de pensar en la urbe que nos pertenece. Las ciudades las hacen sus conciudadanos en la medida en que mostremos certeza sobre nuestra identidad y un excelente sentido de pertenencia. Los peajes no los deben sufrir los vecinos de El Bosque cuando se benefician los puertos que amasan pingües ganancias. Si los raizales no defendemos lo nuestro, si nos gana la indiferencia, si se pierden los espacios será nuestro final pues viviremos con la carga, el corre-corre y la nostalgia.