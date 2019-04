Aún no se sabe cómo fue asesinada exsargento chilena en Santander

En horas de la mañana la directora de Medicina Legal, Claudia García dio a conocer que con base en las pruebas de ADN que aportó Jonathan Matías Sánchez Ojeda hijo de la exsargento chilena Ilse Amory Ojeda se pudo establecer que el cadáver hallado en la vereda Portachuelo correspondía al de la extranjera.

Por esta nueva revelación la Fiscalía adicionó al delito de desaparición forzada agravada, el de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio contra Juan Guillermo Valderrama, así lo señaló el director seccional de la Fiscalía Santander (e), Abel Morales.

Como el cuerpo de la chilena Ilse Ojeda fue incinerado y solo quedaron 45 restos de sus huesos la Fiscalía aseguró que aún no se puede determinar de qué manera fue asesinada esta mujer. "Tenemos la certeza que él la mató, pero por el estado en que se encontró el cuerpo no se puede determinar cómo lo hizo, no hay tejido muscular y los huesos no están completos, son fragmentos, entonces, no se pude determinar el tipo de arma utilizado pero sí que es una muerte violenta" afirmó Morales.

La Fiscalía indicó que tampoco se sabe en qué lugar mataron a Ilse Amory Ojeda pero se tiene establecido que su muerte ocurrió entre el 28 al 31 de marzo y a la fecha no se descarta que el papá y otros familiares estén involucrados en este crimen.

El tiempo de condena para una persona que comete el delito de desaparición forzada es de 26 a 40 años, por el delito de ocultamiento de pruebas de 4 a 12 años y por feminicidio de 40 a 50 años.