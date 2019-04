No funciona la ruta de atención a mujeres en Barranquilla: concejal Carbó

Con preocupación dijo sentirse el concejal Ramón Ignacio Carbó con la cifra de 24 mujeres que han sido asesinadas entre represalias, microtráfico y feminicidios, en lo corrido de este año en el área metropolitana de Barranquilla.

Aseguró que “creemos que la política pública en la ciudad se está quedando en letra muerta porque no se está garantizando la vida de las mujeres”.

Añadió que ya son cuatro sus intentos para que haya un debate de control político.

“Lamentablemente no he encontrado eco entre mis colegas lo que es preocupante porque no podemos dejar que las fallas en la ruta que deben encontrar las mujeres maltratadas falle y nos dejen más víctimas”, expresó el concejal.

A su turno, la defensora de los derechos de la mujer en el Atlántico, Emma Doris López, señaló que la misma situación se presenta en la Gobernación, en donde existe una Secretaría para la Mujer.

"Los servidores públicos también están prevaleciendo cualquier norma por encima de la vida de las mujeres y no debe ser así", expresó.