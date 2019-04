Sigue polémica por calificación gestión gerente hospital San Juan de Dios

Ante el procurador regional del Quindío, un integrante de la junta directiva del hospital San Juan de Dios de Armenia envió una carta donde manifiesta que al parecer se están presentando maniobras dilatorias en el proceso de calificación del gerente del centro Asistencial Jaime Gallego

Roberto Acosta representante de los usuarios ante la junta directiva le dijo a Caracol Radio que el supuesto conflicto de interés manifestado por otro miembro de la junta podría inducirlos a cometer delitos como prevaricato por omisión y por acción debido a las normas que regulan la calificación del gerente.

El gobierno departamental asegura que las acciones que se han emprendido ante los entes de control, luego de la calificación al gerente del hospital San Juan de Dios no generan inconvenientes…

Precisamente, el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio señaló que la consulta hecha a La Procuraduría en relación con la calificación del Gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia por parte de la junta directiva, que no fue la más favorable, no representa inconvenientes y hace parte del debido proceso del funcionario, que, aunque puede acogerse a la impugnación, antes de eso se evidenció el supuesto conflicto de intereses y por eso la recusación a una integrante de la junta, que no es claro si es la primera vez que participa de la misma, de acuerdo con lo que respondió el mandatario seccional.

Aquí sólo se espera lo que determinen los entes de control, sin embargo, algunos expertos en salud consideran que el manejo que se la ha dado al asunto, sólo demuestra desconocimiento al respecto.