EPM no le ha cumplido a las familias de Valdivia: gobernador

A un año de la emergencia ocasionada por el proyecto de Hidroituango, dijo la gobernación de Antioquia que EPM no ha cumplido con muchos de los compromisos adquiridos con las comunidades afectadas en Puerto Valdivia, entre ellos reubicación y constricción de las casas de las familias que las perdieron, además, la reconstrucción de los puentes destruidos.

“Lo que no ha podido hacer EPM nosotros lo hacemos. EPM no ha reconstruido las viviendas, que le toca a ellos, nosotros estaremos trabajando para que las personas no se queden sin casa. Si EPM no reconstruye los puentes, que también es obligación de ellos, nosotros lo vamos hacer. Es muy lamentable que un constructor no responda de inmediato”, recalcó Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia.

El mandatario también explicó, que estarán solucionando algunos requerimientos de salud y educación, que hasta el momento EPM, no ha cumplido, aseguró el mandatario.

Finalmente dijo que EPM no tiene ninguna disculpa para no responderle a los afectados un año después de la emergencia y la evacuación.