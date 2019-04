Romería en Chinchiná por supuesta aparición de Jesús

Cada día aumenta el número de feligreses que llegan a la basílica menor Nuestra Señora de Las Mercedes de Chinchiná, para observar con sus propios ojos la supuesta aparición del rostro de Jesús en el techo del templo.

Ubicado en la plaza principal del municipio, esta edificiación cuyos inicios de remontan a 1.934 cuando se llamaba Iglesia San Francisco de Paula, recibe cientos de fieles o curiosos que llegan para intentar comprobar si en verdad se trata de una manifestación divina o es simplemente una humedad causada por la cruda temporada de lluvias que azota a la región.

En Caracol Radio dialogamos con algunos habitantes de la localidad para saber qué piensan sobre este suceso, y saber si lo ven como un acontecimiento religioso extraordinario o una simple casualidad.

Una de ellas es Margarita Lorena Ossa Vargas, quien manifiesta que a pesar de no ser muy practicante de la fe católica, si se ha quedado impactada.

" Acudí a la catedral para acompañar a mi padre a una misa de funeral por una persona allegada.

Había muchas personas tomando fotos a algo y cuando me acerqué vi que se trataba de un rostro muy similar al de Jesús después de haber sido sometido a tanto maltrato el día de la crucifixión.

No soy muy creyente pero la verdad es que me impactó lo que vi, pues no es necesario ponerle mucha imaginación para poder distinguir la figura que además es visible desde cualquier lugar del templo."

Las autoridades eclesiásticas piden prudencia porque todo este tipo de eventos deben ser sometidos a un estudio riguroso desde el Vaticano, para determinar si realmente se trata de una clara aparición celestial o unas manchas de humedad casualmente distribuidas.

