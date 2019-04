El Festicinekids 21 ya cuenta con imagen oficial

El evento de premiación del concurso de pintura que da lugar a la imagen del Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil de Cartagena de Indias, se efectuó en el Centro Comercial Caribe Plaza, aliado fundamental y casa de FesticineKids. Los 13 niños y jóvenes finalistas del concurso, luego de que el público los eligiera través de votaciones en redes, hicieron presencia en compañía de amigos y familiares al evento que daría lugar a la elección del ganador.

El evento estuvo cargado de emociones compartidas entre los participantes, y un par de sorpresas que exaltaban el arte como escenario para cumplir sueños.

Gerardo Nieto, director de la Fundación FesticineKids, ofreció una cálida bienvenida a sus invitados reafirmando la esperanza de que cada vez nazca en más corazones el sueño del cine.

La decisión del ganador estuvo en manos de 3 profesionales con gran trayectoria en el sector cultural y artístico de la ciudad de Cartagena: Iván Sanez, Director del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena; Niurka Rignack, Directora Regional de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y María Angélica González, abogada y creadora del personaje ilustrado Lila, quien además de fungir como jurado compartió su experiencia con los asistentes sobre como el arte y su pasión por el dibujo la llevaron a construir un personaje que pudiera aportar a la trasformación social y que se convirtiera en un aliado fundamental para motivar a otros a seguir caminando por sus sueños, dicho personaje ilustrado “Lila” ahora también es un referente para los 13 finalistas del concurso que al igual que María Angélica sueñan con que su arte genere cambios en los escenarios donde se mueven.

La decisión no fue nada fácil, manifestó Rignack en representación de los jurados, quiénes además de la estética de las obras, detalles como la luz y la adecuación del dibujo para la imagen de la versión 21 del FesticineKids “Un lugar para ti”, tuvieron en cuenta un factor adicional, la manera en qué cada artista sustentó su arte y como se vieron representados en él, ya que esto permitió no solo mirar la obra sino al artista que plasmó su esencia en la misma.

De acuerdo a estos criterios el jurado nombró como ganador a Kluybert Naet, estudiante de la Institución Educativa Rosedal Minuto de Dios, quien además de ser el creador de la imagen del afiche del FesticineKids 21, se convierte en acreedor de una beca para un curso de pintura en la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar que le permitirán seguir fortaleciendo sus destrezas. Kluybert se mostró emocionado al recibir la noticia junto a sus familiares.

El ganador, así como los 12 participantes restantes, harán parte del grupo de Jurados Kids del festival, y tendrán un lugar como artistas en una exposición organizada por la Fundación Universitaria Los Libertadores, entidad aliada y comprometida en generar espacios para seguir fortaleciendo el arte en niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

El evento cerró no solo con incentivos a los 13 artistas finalistas del concurso por parte de los patrocinadores y entidades que se sumaron al sueño de Festicinekids: Centro Comercial Caribe Plaza, Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Fundación Universitaria Los Libertadores, Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Comfenalco Cartagena, sino también, con una presentación sorpresa de Camila Porto, ex jurado Kids de la versión 20 del FesticineKids, y ex participante de la Voz Kids, reality musical de Caracol televisión.

Camila motivó a los asistentes a seguir luchando por sus sueños, y tras la interpretación de canciones como “Carmen de Bolívar”, “Un año” y “El yerberito” , despidió la jornada artística de premiación del concurso de pintura, que además celebraba a los niños, niñas y jóvenes en su día.