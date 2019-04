Puerto Valdivia cumple un año amenazado por Hidroituango

El 28 de abril de 2018 sonaron las sirenas de Hidroituango. Avisaban que el corregimiento Puerto Valdivia tenía queser evacuado porque una creciente del río Cauca desde el proyecto Hidroituango amenazaba con arrasar lo que encontrara a su paso aguas abajo, y con la fuerza propia de una avalancha desde lo alto.

Esas sirenas también avisaron que le cambiaría la vida a habitantes de varias localidades del bajo Cauca, principalmente los moradores de Puerto Valdivia; ese corregimiento quedó desocupado; en la iglesia no celebraban liturgias ni se oían sermones; a la escuela no asistían niños, todos se habían ido por obligación. Desde entonces no dormían en sus casas sino en albergues; en coliseos improvisados como viviendas o en cualquier otro lugar que estuviera ubicado por fuera de la ruta del poderoso río Cauca.

“Como comunidad estamos dispersados: unos por un lado otros por el otro, sin saber qué va pasar; unos volvieron y se fueron para Puerto Valdivia. Nuestra vida cambió, no sabemos qué hacer, nosotros somos campesinos, pescadores y barequeros. Nos cambiaron la vida y sin que lo hubiéramos pedido”, relata, acongojada, doña Cecilia Muriel, una de las cientos de personas evacuadas de ese lugar.

Puerto Valdivia es corregimiento situado a la orilla del río Cauca, al pie de la alta montaña del norte de Antioquia, y donde empieza la planicie del bajo Cauca, hacia la Costa Atlántica. Es un paso obligado desde Medellín después de bajar estas laderas ariscas y serpenteantes.

La economía de este corregimiento se movía por las ventas a la orilla de la vía: restaurantes, comercio de chucherías y tiendas para tomar algo frío, indispensable en esa temperatura ribereña.

Zozobra e incertidumbre

Sin embargo, el rumor de que el río Cauca en cualquier momento arrasaría con ese lugar se regó tan rápido que sin darse cuenta los vehículos dejaron de circular y para llegar a la costa se tomaban otras rutas y no por elección sino por decisión de las autoridades: prohibieron el tránsito por las calurosas vías del corregimiento.

Meses después cuando bajó la alerta, muchos, pese al temor, volvieron a sus casas, los locales comerciales reabrieron sus puertas pero la economía no repuntó: está estancada, no hay trabajo y la migración definitiva fue por la primera opción.

“Estamos aguantando hambre, hemos aguantado por la cuestión de que no hay de qué sobrevivir; el corregimiento no vuelve a ser lo mismo, ya no volvemos a ser los mismos. Yo antes me vendía dos bultos semanales de naranjas, pero hoy me vendo medio bulto semanal; yo respondo por cuatro hijos que están estudiando, bajó la economía, todos dicen lo mismo”, cuenta una vendedora de jugos, sentada al lado de la vía.

Subsidios a familias

132 familias de las casi 2 mil que fueron evacuadas, hoy, 12 meses después, siguen viviendo de los subsidios que EPM les entrega para pagar arriendo y comprar mercado. Sin embargo, estas familias afirman que un millón de pesosque mensualmente les gira el Grupo EPM, no les alcanza.

Por el momento no pueden regresar a sus casas estas familias que vivían en las veredas Remolinos, Tapias, Arroceray Platanera.

“Yo ya no sé quiénes son mis vecinos; en el Puerto éramos una familia y acá no sé quién es quién. Donde yo vivía antes era muy tranquilo, por acá es solo bulla. Estar en la casa que no es la de uno es muy duro, nosotros estábamos acostumbrados al río y por no estar allá, el cambio es maluco”, añade doña Cecilia Muriel.

Además del factor económico, la orden de evacuación también separó familias y son los afectados quienes dan sufren manifiestan el daño que han padecido.

“Lo más duro es la fragmentación de la familia: unos se quedaron en un lado; nos quitaron la gente del comercio, pero lo más duro es ver a los niños pequeños cuando suenan las sirenas; el terror que les da, definitivamente el impacto psicológico es muy grande”, admite Salomón López, habitante de Puerto Valdivia, separado desde la contingencia.

Mientras tanto, EPM confía en que antes de finalizar este año selle definitivamente uno de los túneles de desviacióndel río Cauca, que hoy sigue taponado de forma natural. Solo hasta entonces podrá levantarse la alerta roja con la que viven desde hace un año en Puerto Valdivia.