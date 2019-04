Extienden primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Cartagena

Teniendo en cuenta que aún hacen falta algunos debates de control político y proyectos de acuerdo de interés general que no han surtido su primer debate al interior de la corporación, como el Proyecto de Acuerdo 154 Incorporación de Recursos, el Concejo en pleno aprobó la proposición de la bancada de la U, de extender sin remuneración el primer periodo de sesiones ordinarias que culminaba el 30 de abril, hasta el próximo 10 de mayo de la presente anualidad.

De acuerdo con la proposición liderada por el cabildante César Augusto Pión González, la idea es agotar los debates programados entre los que se encuentran la presentación del informe financiero y contable que deben hacer llegar al seno del cabildo distrital los hospitales públicos del Distrito.

El cabildante recalcó que las sesiones que se realicen durante el período de prorroga no serán remuneradas. Del mismo modo, aclaró que no necesariamente se debe sesionar todos los días y que será la mesa directiva la encargada de fijar las fechas, “hemos aprobado a través de la Mesa Directiva esta proposición con el fin de hacer los debates que están pendientes, cumplir con la norma y agilizar la agenda programada", detalló.

¿Dónde están los 15 mil millones de pesos entregados por la Fundación Pies Descalzos para la construcción de un colegio en Villas de Aranjuez?

Preocupado por la suerte que pueda tener la construcción del nuevo colegio de la cantante internacional colombiana Shakira en Cartagena, se mostró el presidente del cabildo distrital, Oscar Marín Villalba, a raíz del desacuerdo que existe entre la Fundación Julio Mario Santo Domingo, el Distrito, y un supuesto dueño del lote donde se programó la construcción del colegio en Villas de Aranjuez.

“¿Dónde están los 15 mil millones de pesos?, ¿quién los tiene?, son los interrogantes que nos asisten ante las informaciones de prensa que dicen que el predio es propiedad del Distrito, pero no ha sido cercado y se encuentra perturbado por un cambuche sobre el derecho de vía, esto es preocupante, entendiendo que en la zona no existe la suficiente oferta educativa oficial para atender a la población infantil cartagenera que actualmente vive en el sector. A mi si me gustaría conocer las versiones de los responsables y los vamos a citar en los días de prórroga del primer periodo de sesiones ordinarias”, indicó Marín Villalba.

El cabildante conservador dijo que el colegio se necesita y con urgencia, pero hay que soltar el nudo que lo enloda, “es una cifra significativa que no se puede perder”, indicó.