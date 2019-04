Polémica en Pijao, gobernador no asistió a reunión por emergencia invernal

Hay polémica en el municipio de Pijao, Quindío, los 2000 habitantes manifestaron su malestar porque ante el cierre de la vía principal afectada por las lluvias, el gobernador no asistió a la reunión para atender emergencia.

Muy molestos están los habitantes del municipio de Pijao ubicado en lo alto de la cordillera por la no presencia del gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio en la reunión de urgencia en la iglesia del pueblo ante el cierre de la vía principal afectada por las lluvias.

Mónica Flores habitante de esa localidad le dijo a Caracol Radio que “es una falta de respeto que el gobernador que sí estuvo en Pijao no asistiera a la reunión, hay una incertidumbre por el cierre de la carretera y la afectación económica para los habitantes de la zona urbana y rural, eso sumado a que desde hace cinco años se venía insistiendo en los riesgos de la vía que podría irse la banca y al fin sucedió ”

A través de un comunicado el gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio explicó porqué no asistió a la reunión a pesar de que estaba en Pijao.

Comunicado:

El gobernador del Quindío Carlos Eduardo Osorio Buriticá lamenta no haber podido reunirse con un grupo de ciudadanos del municipio de Pijao, para discutir los temas atinentes al cierre de la vía Río-Verde-Pijao. La reunión no se presentó por razones ajenas a la voluntad del señor gobernador.



El gobernador estuvo hoy más de cinco horas en el municipio de Pijao, entregando dos obras de infraestructura educativa en esta localidad, actos a los que fue invitado el señor alcalde de Pijao, donde se esperaba iniciar los diálogos sobre los temas de interés colectivo.



A las 9 de la mañana el gobernador estuvo en la vereda Espartillal, donde hizo entrega de las obras de reparación y mejoramiento del centro educativo de esta zona rural del municipio, a donde no se presentó el mandatario local. Luego, el gobernador se trasladó al casco urbano, donde entregó obras de reparación y mejoramiento del colegio Instituto Pijao, acto al que también fue invitado el alcalde municipal, y al que no acudió.



El gobernador había sido informado de la reunión con el alcalde, y en los dos sitios preguntó por el mandatario local para realizar los diálogos pertinentes, que no se pudieron dar por ausencia del alcalde municipal. Hacia el mediodía, el gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá salió de Pijao para continuar con su agenda de este viernes 26 de abril.



El gobierno departamental enfatiza que ha atendido los requerimientos de la comunidad. Lo hizo en reunión del miércoles pasado en Barcelona, donde se expusieron los problemas de la vía Río Verde- Pijao. Frente a las informaciones de esta reunión, un equipo técnico y científico de geólogos, topógrafos e ingenieros inspeccionaron la vía, observando un peligroso avance de las grietas que han dejado las lluvias, lo que evidencia una amenaza latente. Frente al fenómeno, se decidió cerrar la vía Río-Verde-Pijao y restringir el paso de vehículos pesados por la vía Pijao-Córdoba por el ramal de Sardineros.



“Es nuestro deber preservar las vidas humanas, eso es lo más importante para nosotros, por eso decidimos cerrar la vía, en prevención de grandes desastres”, dijo el gobernador.



El equipo de gobierno departamental trabaja denodadamente para intervenir el sector donde se registran los deslizamientos y dar al servicio la vía lo más pronto posible.



El gobierno departamental está en disposición de dialogar con el alcalde y con la comunidad del municipio de Pijao, para tal fin se pone a disposición con el equipo técnico de la secretaría de Aguas e Infraestructura, la Unidad de Gestión del Riesgo y el propio gobernador encargado del departamento el doctor José Ignacio Rojas Sepúlveda, ante el viaje que hará a partir de este sábado 27 de abril a los Estados Unidos el titular del despacho, padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá.