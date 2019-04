Capturado el presunto violador de un niño de 8 años en Riosucio

En la vereda Sipirra sector La Pradera, en zona rural del Municipio de Riosucio, integrantes del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional capturaron a un hombre de 37 años de edad a quien se señala como presunto autor del abuso sexual de un menor de 8 años en esta localidad.

Los hechos se habrían registrado el pasado 31 de diciembre cuando esta persona, vecino del joven, lo accedió en el cuarto de baño de su casa. Un testigo lo denunció en la línea 123 y desde ahí se iniciaron las labores de investigación y recolección de material probatorio.

El comandante de la Policía en Caldas, coronel Luis Alberto Gómez Luna, recomendó a los padres de familia y cuidadores estar siempre atentos sobre el lugar en el cual se encuentran los niños, ya que la mayoría de los hechos delictivos relacionados con abuso sexual implican familiares, vecinos y otros parientes de los menores.

“ Sugerimos que les enseñen a los niños que hay partes del cuerpo que no deben ser tocadas, que no guarden secretos con sus padres y que no acepten regalos a cambio de ciertos favores extraños, además de controlar de manera constante los sitios web que visitan.

A los menores hay que hablarles con mucha claridad y brindarles la confianza necesaria para que comuniquen si han sido víctimas de algún comportamiento irregular, bien sea por parte de personas ajenas o de algún allegado.

Durante la audiencia de legalización de captura, este hombre fue acusado del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

