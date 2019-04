La vicepresidente de Colombia Martha Lucia Ramírez se mostró respetuosa de la decisión del Consejo de Estado donde dejó en firme la perdida de la curul de la congresista Angela Robledo, ex formula de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales.

La funcionaria salió en defensa de la justicia y dijo que “yo lo que creo realmente es que los jueces en Colombia no son manipulables, y yo creo que la política no se hace de esa manera”.

Dijo que frente a la presunta similitud en su caso “esto es una noticia vieja, es que yo no he tenido doble militancia jamás, lo que no se puede caer en la trampa de la gente que en este país quiere generar desconcierto”.

La vicepresidente participó en la inauguración de las nuevas instalaciones del aeropuerto de la ciudad de Cúcuta, Camilo Daza.