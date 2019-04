Éxito total de la segunda edición de Inspire Talks Cartagena

“Las cosas más pequeñas te pueden cambiar la vida”. Con frases como esta Mercedes Riso, propietaria del Restaurante Di Silvio Tratoria, inspiró, junto a los otros cinco conferencistas, a los más de 200 emprendedores que asistieron a la segunda versión de Inspire Talks Cartagena, organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena y Endeavor Colombia.

Los emprendedores Endeavor, que contaron sus historias de emprendimiento, fueron: Freddy Vega, de Platzi; Carlos Santana, de Acsendo; Mónica Patiño, de Servinformación; Luis Miguel Ballestas, Country Manager de iFood; Rodrigo Araujo, presidente de Evolos Groupsy Mercedes Amelia, gerente de Di Silvio Trattoria. Todos coincidieron en que aprender de los fracasos, es una de las experiencias que más los ha fortalecido y que emprender va más allá de generar ingresos; es hacer parte del crecimiento de una región.

La ex Señorita Colombia 2009-2010, Natalia Navarro, estuvo presente en el evento como asistente y manifestó sentirse complacida por la calidad de los conferencistas y la relevancia de cada uno de los testimonios que estos compartieron. "Se trata de una gran oportunidad para los emprendedores, No todos los días podemos tener cerca a empresarios que hoy son exitosos y que comenzaron de cero. Sus historias de vida, experiencias, logros y fracasos son aportes invaluables para quienes estamos en el camino del emprendimiento", aseguró la ex reina de belleza.

Para la presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, María Claudia Páez Mallarino, este evento es de gran importancia y aporta mucho en la construcción y el fortalecimiento del ecosistema empresarial de la ciudad. “El crecimiento de nuestros emprendedores es una de nuestras más importantes consignas. Queremos el éxito de sus empresas y proyectos empresariales para consolidar, aún más, el desarrollo económico y sostenible”.

De esta manera, la Cámara de Comercio de Cartagena consolida su compromiso con el emprendimientos de alto impacto, apoyándolos en diversos programas de mentorías y consultorías para su escalamiento.