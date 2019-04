En Emcali llueve más adentro que afuera. Se dañan miles de documentos

Un real desastre vive el área de peticiones quejas y reclamos, en su punto de archivos en la central telefónica de la Flora. La falta de mantenimiento de la sede, reclamado desde hace mucho tiempo por los trabajadores sindicalizados, permitió que miles de documentos, quedaron bajo el agua por las últimas lluvias.

La denuncia ha sido formulada por el sindicato Use ante las directivas de la empresa, pero no ha habido respuestas le dijo a Caracol Radio José Roselvelt Lugo, presidente de la agremiación.

Las instalaciones de teléfonos de Emcali en la Flora requieren de urgente atención de la empresa, porque no solo están afectadas las áreas de documentos, sino otros puntos de esa sede y las mismas oficinas en donde se hacinan los trabajadores y contratistas.

Hay inoperancia de funcionarios que conocen de los problemas no solo en la Flora, también en otras instalaciones de Emcali, en donde no hay mantenimiento y los trabajadores son los que viven las situaciones tan complicadas como estas, añadió el presidente de Use José Roselvelt Lugo.