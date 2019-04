Fuerte caída en proyectos de vivienda en la región Sabana Norte

El exministro de vivienda, Luis Felipe Henao, explicó en 6AM Hoy por Hoy las implicaciones negativas que ha traído la suspensión de manera preventiva del Plan de Ordenamiento Territorial POT del municipio de Chía.

“El no poder tener estos Planes de Ordenamiento Territorial lleva a un desarrollo desordenado, con un agravante, y es que esto genera incertidumbre jurídica para los inversionistas, no solamente se afecta el desarrollo de ciudad, sino el desarrollo de región. Vemos que en materia de vivienda de interés social que tiene un impacto enorme en la generación de empleo, llevamos varios meses con las ventas caídas, con las iniciaciones que no arrancan y el parar estos proyectos significa que vamos a no cosechar esos empleos del mañana”, aseguró Henao.

Por otro lado, el exministro resaltó que los ciudadanos se verán afectados en temas de vivienda. “Si no vamos a tener suficientes proyecto de vivienda, la poca oferta que hay se va a encarecer, será más difícil que las personas de menos ingresos puedan acceder a vivienda. Si esos subsidios no encuentran donde utilizarse pues se pierden y se empieza a desarrollar todo el tema de invasiones, tierreros y nacen los vendedores ambulantes”, añadió.