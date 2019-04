Incertidumbre en Santa Marta por operación del transporte público

En medio de una notable preocupación e incertidumbre, los empresarios del transporte público de buses de Santa Marta acudieron al Concejo Distrital para participar de un debate sobre la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), proceso para el que están haciendo grandes inversiones sin tener la certeza de que lograrán ser parte de él.

Así quedó expuesto con la intervención de Martha Jaraba, gerente del Sistema de Transporte Unificado (STU), que agrupa a las cuatro empresas que disponen de los buses que actualmente circulan en la ciudad, y que indicó que las inversiones que les han exigido para ser parte de la operación del nuevo sistema ya superan los 10.000 millones de pesos pero no encuentran un compromiso claro que les garantice que a futuro no quedarán por fuera del proceso.

“Hoy no tenemos claridad jurídica porque nos dicen a los propietarios que hagamos inversiones para ser parte del nuevo sistema pero a los conductores les dicen que no se preocupen porque ellos van a quedar con la empresa que venga, no nos han dado una ruta clara y aun así siempre nos dejan como los malos (...) hasta ahora hemos hecho inversiones de 7.000 millones de pesos en nuevas tecnologías, 5.000 millones de pesos en nuevos vehículos y el STU ha asumido pagos mensuales de hasta 172 millones de pesos para que los conductores tengan salarios, uniformes y seguridad social, todo para modelar un plan de cómo sería un nuevo sistema que no sabemos si nos va a incluir a nosotros o les va a dar un cierre de negocio a otros”, expuso Martha Jaraba.

La vocera de los transportadores fue enfática en pedir a la Alcaldía de Santa Marta y al SETP que sean sinceros con los pequeños, medianos y grandes empresarios que actualmente están haciendo sus máximos esfuerzos por lograr que les permitan ser los operadores del nuevo modelo de transporte colectivo de pasajeros.

“Lo que pedimos es que nos den seguridad jurídica porque hasta ahora todo nos lo han mostrado en diapositivas (...) y las empresas de transporte le hemos puesto el pecho a esto, hemos trabajado arduamente para ser los operadores de la ciudad, veníamos con falencias de un sistema antiguo pero vamos camino a la modernización y para eso hemos hecho las inversiones que nos han exigido, pero se han dado cuatro cambios de directores del SETP y cada uno llega con ideas distintas pero sin planes claros y el STU no puede ser responsable de esa inestabilidad”, agregó Jaraba.

Ante la exposición de los empresarios de buses, los concejales intervinieron en el recinto con un fuerte llamado de atención a la Administración Distrital, especialmente al SETP.

“Quedo muy preocupada con lo que está pasando con el transporte público colectivo (...) hace tres años se realizaron unos estudios que costaron alrededor de 1.000 millones de pesos para avanzar en la implementación del SETP pero cada vez que llega un director nuevo a esa proyecto entonces comienzan a modificar los planes sin darles herramientas a las empresas y sin un criterio claro y unificado de para dónde van, y si no ponemos orden en casa es muy difícil avanzar, aseguró la concejal Elizabeth Molina, respaldando una de las grandes preocupaciones del STU.

“En el Distrito inventaron unas pruebas pilotos que los transportadores cumplieron, a pesar de que les generó pérdidas a los propietarios, y eso dejó unas tecnologías en unos vehículos que ahora la Secretaría de Movilidad dice que no sabe si son las que sirven y los han hecho invertir en unos buses pero que al parecer tampoco se ajustan a unas tipologías que ya están reguladas por el Ministerio de Transportes, entonces hasta cuándo vamos a coger el sartén por el mango”, mencionó la concejal Molina.

Durante el debate también se discutió sobre el tipo de contratación de conductores que actualmente están implementando las empresas del STU, lo cual generó reacciones encontradas porque la gerente de esa entidad, Martha Jaraba, explicó que ellos están aplicando un modelo que avaló un juez de la República en un pleito que tuvieron y que garantiza un pago de salario básico más otros ingresos que consolida una base salarial para los trabajadores de los buses.

“La excusa para no hablarles claro no puede ser el tipo de contrato de los conductores porque no hay un operador en este momento y cuando se les entregue la operación es que podemos analizar ese tipo de contrato, usar eso para ponerlos a invertir y después decirles que no serán los operadores, no creo que sea justo (...) y no quiero pensar que ha habido nuevamente una mala planificación de la Administración Distrital. Yo sí creo que necesitamos un transporte seguro y óptimo pero que nos garantice un trato Justo a todos, tanto a propietarios, conductores como a los usuario”, puntualizó Elizabeth Molina.

Por su parte, el concejal Juan Carlos Palacio, que en su momento lideró uno intervenciones de defensa del SETP, participó del debate dejando ver también su preocupación por el nublado presente del proyecto.

“Fuimos impulsadores del SEPT y seguimos creyendo que es de los proyectos que le van a entregar una gran transformación a la ciudad, pero muy independiente de algunas sanciones administrativas que han retrasado la modernización de las vías, sigo diciendo que en este cuatrienio se debieron terminar la carrera 5, entre Calle 22 y Avenida del Ferrocarril, también la Calle 30 y la Avenida del Libertador, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo voy a hacer una prueba piloto por donde el desastre de la informalidad existe?, eso es anormal porque los paraderos de buses no están completos, porque no hay una caja unificada todavía y porque las condiciones no han sido entregadas a los futuros operadores”, indicó Palacio.

“Sigo preocupado como hace tres o cuatro años cuando en este recinto le dije al Secretario de Tránsito, que era en ese entonces Arizmendi, que estaba encaminando a esos inversionistas (propietario de buses) a la ruina porque les exigía unas inversiones ostentosas que mañana no iban a tener cómo pagar y que no se ajustaban a la tipología que pedía el Ministerio de Transportes, y esa es la realidad que está ocurriendo hoy con el transporte público. Vemos 20 nuevos busetones en las calles pero no hay normalidad en el transporte y ellos no tienen claridad de para dónde van, esto debe aclararse en una mesa con todos los actores del proceso”, agregó Juan Carlos Palacio.