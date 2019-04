Dramática situación de 60 familias que lo perdieron todo en Ciudad Bolívar

Las fuertes lluvias de las últimas semanas provocaron un deslizamiento que destruyó alrededor de 50 viviendas subnormales en este sector de ladera del sur de Bogotá. En el sitio se observan entre los escombros enseres, muebles, colchones, ropa y juguetes de niños enterrados en el lodo.

“Esto es muy duro porque lo perdimos todo, yo soy reciclador, tengo cinco hijos y todos estos días he tratado de recuperar algo de lo que se llevó el derrumbe y entre todos nos estamos ayudando para comer, mucha gente no quiere dejar su ranchito porque no tienen donde ir”, dice uno de los damnificados, Ricardo Andrés Valencia.

Muchos de los vecinos afectados se fueron a vivir a casas de otros familiares y otros fueron llevados a albergues en esta misma localidad, en el sitio, hay un monitoreo constante de los organismos de socorro como los Bomberos de Bogotá, la defensa civil y la Cruz Roja.

“Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para apoyar estas familias tratándoles de dar todas las opciones que ofrece el Distrito con las diferentes entidades”, dijo el Sargento Jorge Carpintero, de los bomberos de Bogotá.

Una de las problemáticas que hay en la zona son estos asentamientos ilegales que cuando llega el verano los llamados “tierreros” vuelven a vender estos lotes en zonas de alto riesgo a familias que no tienen donde vivir, convirtiéndose esto en una cadena de nunca acabar.

